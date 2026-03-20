Kayseri\'de Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Barbaros Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan 78 yaşındaki Vahdettin K., evinde ailesi ve yakınları tarafından yerde hareketsiz halde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eve gelen ekipler, Vahdettin K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.