Kayseri\'de Bisiklet Yolları 50 Km Uzatıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 6 yılda bisiklet yollarına yaklaşık 50 kilometre ekleme yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekonomik ve sağlıklı ulaşım aracı bisiklet için yatırımlar devam ediyor.

Bisiklet yollarına 6 yılda yaklaşık 50 kilometre eklenerek, toplam 80 kilometrelik bisiklet yolunun hizmet vermesi sağlandı.

Kentin 10'dan fazla noktasında 102 milyon 687 bin 400 liralık yatırım yapıldı.

Ayrıca, BMX parkuru kente kazandırıldı.