Kayseri\'de Bisikletli Çocuk Kanalda Yaralandı

KAYSERİ'de bisiklet sürerken dengesini kaybedip yaklaşık 4 metre derinliğindeki su kanalına düşüp yaralanan Y.A. (10), ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 19.00 sırlarında Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Su kanalının yakınında bisiklet süren Y.A., dengesini kaybedip, yaklaşık 4 metre derinliğindeki su kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, su kanalına inerek yaralanan Y.A.'yı sedyeye aldı. İtfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından kanala indirilen merdivenle yukarı çıkarılan Y.A., daha sonra ambulansa taşındı. Y.A., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.