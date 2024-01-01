 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayseri'de Bisikletli Çocuklara Ateş Açıldı: 4 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de Bisikletli Çocuklara Ateş Açıldı: 4 Yaralı

Kayseri'de bir grup tarafından husumetli oldukları başka bir gruba ateş açıldı. Ateş sonucu 2'si bisikletiyle yoldan geçen 4 çocuk yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

01.01.2024 - 16:33,
Abone Ol

KAYSERİ'de, bir grubun husumetli olduğu başka gruba açtığı ateşte, 2'si bisikletiyle yoldan geçen, 4 çocuk yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Argıncık Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde meydana geldi. Suriyeli bir grup, aralarında elektrikli bisiklet nedeniyle husumet olan E.M. (16) ve İ.Y.'ye (17) av tüfeğiyle ateş etti. Saçmalar, bu sırada bisikletleri ile yoldan geçen D.E. (15) ve S.E.'ye (15) de isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 çocuk, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

Kayseri\'de Bisikletli Çocuklara Ateş Açıldı: 4 Yaralı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Osmangazi, Kayseri, Saldırı, Polisiye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Bisikletli Çocuklara Ateş Açıldı: 4 Yaralı - Son Dakika


17:45
Naci Görür'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır Naci Görür'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır
16:40
Alanya'da eşiyle tartışan şahıs, otomobili uçuruma itti Alanya'da eşiyle tartışan şahıs, otomobili uçuruma itti
16:34
Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15:47
İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
15:42
Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı
15:29
Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi
15:20
Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi
15:14
Lokanta, restoran ve kafelerde fiyat listesi zorunluluğu başladı Lokanta, restoran ve kafelerde fiyat listesi zorunluluğu başladı

Son Dakika
17:45 Naci Görür'den Tunceli uyarısı: Bu fay kırılmaya ve 7 üzerinde deprem üretmeye hazır
16:40 Alanya'da eşiyle tartışan şahıs, otomobili uçuruma itti
16:34 Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15:47 İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
15:42 Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı
15:29 Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi
15:20 Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi
15:14 Lokanta, restoran ve kafelerde fiyat listesi zorunluluğu başladı
14:51 Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı
14:53 Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 18:12:48. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Bisikletli Çocuklara Ateş Açıldı: 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement