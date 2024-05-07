Kayseri Emniyet Müdürlüğü Bisikletli Timler Grup Amirliği Huzur ve Güven İçin Pedal Çeviriyor - Son Dakika
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü Bisikletli Timler Grup Amirliği Huzur ve Güven İçin Pedal Çeviriyor

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Bisikletli Timler Grup Amirliği Huzur ve Güven İçin Pedal Çeviriyor

Kayseri Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Bisikletli Timler Grup Amirliğinde görevli polisler, vatandaşın huzurunu ve güvenliğini sağlamak amacıyla pedal çeviriyor.

07.05.2024 11:58
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Bisikletli Timler Grup Amirliğinde görevli polisler, vatandaşın huzurunu ve güvenliğini sağlamak amacıyla pedal çeviriyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 18 bisikletli polis, mesai mefhumu gözetmeksizin pedal çevirerek çalışmalarını sürdürüyor.

Bisikletli polisler, kentte, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi başta olmak üzere Alparslan ve Mimarsinan parklarında görev yapıyor.

Bisikletli Timler Grup Amiri Komiser Yardımcısı Sedat Uyar, AA muhabirine, bisiklet üstünde de görevlerini en iyi şekilde yapmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Bisikletle görev başındayken aynı zamanda spor da yaptıklarını belirten Uyar, şunları kaydetti:

"Kayseri'de yeni kurulan birimiz. Vatandaşımız ilk gördüğünde biraz tuhaf karşılıyor ama devamında, sürekli görmekten memnuniyet duyuyor, mutlu olduklarını dile getiriyor. Özellikle Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde sürekli görevimiz var. Millet bahçesinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla, vatandaşlarımızın millet bahçesinin imkanlarından, çocuklarıyla birlikte sorunsuz, sıkıntısız şekilde faydalanabilmeleri amacıyla pedal çevirmeye devam ediyoruz. Önceliğimiz millet bahçesi olmak üzere, Mimarsan ve Alparslan parkalarında bisikletli timler olarak görev alanımız mevcut. Millet bahçesinde 12, Mimarsinan Parkı'nda 4, Alparslan Parkı'nda 2 bisikletli polisimiz Kayseri halkına hizmet veriyor."

Uyar, yaklaşık 1 milyon 260 bin metrekarelik alana sahip Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bisikletle her yere daha kolay ulaşabildiklerini dile getirerek, "Kayseri'de görev yaptığımız alanlarda suçun oluşmasına engel olmak maksadıyla halkın huzur ve güvenliği için pedal çevirmeye devam ediyoruz. Araç trafiğine kapalı bu alanlarda daha seri, daha hızlı olay yerine intikal için en uygun aracın bisiklet olduğu değerlendirildi. Bu sebeple bisiklet tercih ettik." dedi.

"Kayseri'nin huzuru için pedal çeviriyoruz" sloganıyla çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Uyar, vatandaşlardan çok güzel geri dönüşler aldıklarını aktardı.

Uyar, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin çevresinin yaklaşık 10 kilometre uzunlukta olduğunu ve bir personelin günlük ortalama 40 kilometre pedal çevirdiğini sözlerine ekledi.

Vatandaşlar uygulamadan memnun

Vatandaşlardan Mehmet Şimşek, bisikletli polisleri ilk gördüğünde şaşırdığını ancak mutlu olduğunu söyledi.

Polisin her zaman kendilerini güvende hissettirdiğini vurgulayan Şimşek, "Polislerimiz bize her zaman güven veriyor. Onların olması bize sadece burada değil, ülke genelinde her zaman güven verir. Onlara güveniyoruz. Daha önce bisikletli polis görmedim ama çok iyi bir şey." diye konuştu.

Kaynak: AA

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