Kayseri\'de Borç- Alacak Meselesi Yüzünden Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Güncel

KAYSERİ'de 2 grup arasında borç-alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gesi Fatih Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında borç-alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi, tabancayla yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.