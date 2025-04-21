Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 119 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 119 zanlı yakalandı

Kayseri'de polisin düzenlediği operasyon ve uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 119 şüpheli gözaltına alındı.

21.04.2025 10:44
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Kayseri'de polisin düzenlediği operasyon ve uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 119 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik "Şehit İbrahim Birol-7" adı verilen operasyonlar ile şok uygulamalar yaptı.

Toplam 193 ekip ve 1074 personelin katıldığı çalışmalarda, 28 bin 925 kişi ve 10 bin 176 araç sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 119 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda, 267,44 gram uyuşturucu, 3 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Çalışmalarda, 22 hacizli, 2 tescil kaydı olmayan ve 2 çekme belgeli araç ele geçirildi, 18 araç trafikten men edildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 119 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 119 zanlı yakalandı - Son Dakika
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