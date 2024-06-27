Kayseri'de çıkan kavgada uzman çavuş bıçaklanarak öldürüldü

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Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada uzman çavuşu bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık F.B, maktul U.C.D'nin eşi F.D, annesi S.D. ve babası Y.D. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık F.B. savunmasında, olay sırasında silah sesi duyduğunu, ailesinden birkaç kişinin arbedede yaralandığını, bıçağı meşru müdafaa için kullandığını öne sürdü.

Sanığın avukatı da F.B'nin tahliyesini istedi.

Maktulün babası müşteki Y.D. ise oğluna saldıranların kalabalık bir grup olduğunu, ancak bir kişinin yargılandığını belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Anne S.D. de oğlunu öldürenlerin ömür boyu hapiste yatması gerektiğini belirtti.

U.C.D'nin eşi F.D. ise uzman çavuş olan eşinin olayda silahını kullanmadığını, kendisine verdiği silahı hastanede polise teslim ettiğini anlattı.

Savcı da mütalaasında sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının savunma için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.

Olay

Mimsin Mahallesi'nde 23 Eylül 2023'te farklı düğün salonlarından çıkan iki grubun içerisinde bulunduğu araçlar kazaya karışmış, taraflar arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan U.C.D. kaldırıldığı hastanede kurtarılamamış, gözaltına alınan F.B. tutuklanmıştı.

Diyarbakır'da görev yapan uzman çavuş U.C.D, kardeşinin düğünü için Kayseri'ye gelmişti.