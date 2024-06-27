Kayseri'de çıkan kavgada uzman çavuş bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri'de çıkan kavgada uzman çavuş bıçaklanarak öldürüldü

Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada uzman çavuşu bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya, tutuklu sanık F.B, maktul U.C.D'nin ailesi ve avukatları katıldı. Sanık, meşru müdafaa savunması yaparken, maktulün ailesi en ağır cezayı istedi. Savcı ise sanığın kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti. Duruşma ertelendi.

27.06.2024 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada uzman çavuşu bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık F.B, maktul U.C.D'nin eşi F.D, annesi S.D. ve babası Y.D. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık F.B. savunmasında, olay sırasında silah sesi duyduğunu, ailesinden birkaç kişinin arbedede yaralandığını, bıçağı meşru müdafaa için kullandığını öne sürdü.

Sanığın avukatı da F.B'nin tahliyesini istedi.

Maktulün babası müşteki Y.D. ise oğluna saldıranların kalabalık bir grup olduğunu, ancak bir kişinin yargılandığını belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Anne S.D. de oğlunu öldürenlerin ömür boyu hapiste yatması gerektiğini belirtti.

U.C.D'nin eşi F.D. ise uzman çavuş olan eşinin olayda silahını kullanmadığını, kendisine verdiği silahı hastanede polise teslim ettiğini anlattı.

Savcı da mütalaasında sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının savunma için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.

Olay

Mimsin Mahallesi'nde 23 Eylül 2023'te farklı düğün salonlarından çıkan iki grubun içerisinde bulunduğu araçlar kazaya karışmış, taraflar arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan U.C.D. kaldırıldığı hastanede kurtarılamamış, gözaltına alınan F.B. tutuklanmıştı.

Diyarbakır'da görev yapan uzman çavuş U.C.D, kardeşinin düğünü için Kayseri'ye gelmişti.

Kaynak: AA

Kayseri, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de çıkan kavgada uzman çavuş bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
23:18 ’’Emniyette dövüldük’’ demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı ''Emniyette dövüldük'' demişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Çete avukatları polise küfürler savurup yumruk attı
23:09 İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah’tan misilleme geldi İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi
20:59 Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor Kredi kartlarıyla temassız ödeme limiti değişiyor
08:58 İstifa ettiği söylenen Fahrettin Koca’dan kafa karıştın açıklama İstifa ettiği söylenen Fahrettin Koca'dan kafa karıştın açıklama
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
22:03 Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum Nihal Candan: Artık influencer değil avukat olmak istiyorum
21:59 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz
21:52 Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank’tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk Yeni Seçil Erzan vakasıyla ilgili Denizbank'tan açıklama var: Biz biraz günah keçisi olduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 09:05:14. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de çıkan kavgada uzman çavuş bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement