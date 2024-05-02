Kayseri'de cinsel istismar mağduru kadın, yakınını öldürdü - Son Dakika
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Kayseri'de cinsel istismar mağduru kadın, yakınını öldürdü

Kayseri\'de cinsel istismar mağduru kadın, yakınını öldürdü

Kayseri'de cinsel istismarına uğradığını öne sürdüğü yakınını silahla öldüren kadının yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, tutuklu sanık S.A. ifadelerini tekrarlayarak kendini savundu. Müşteki ise gerçek suçluların bulunmasını istediğini belirtti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

02.05.2024 16:53
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Kayseri'de cinsel istismarına uğradığını öne sürdüğü yakınını silahla öldüren kadının yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, 4 çocuk annesi tutuklu sanık S.A. (29), maktul M.C'nin babası Ö.C. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık S.A. savunmasında, önceki ifadelerini tekrar ettiğini söyledi.

Babasının ziyaret için cezaevine geldiğini anlatan sanık, şunları kaydetti:

"Babam, 'silahı benden aldığını söyleme, eşinden ya da kayınbabandan aldığını söyleyeceksin.' dedi. Sonra geldiğinde 'Neden adımı verdin?' diyerek beni azarladı. Olayı eşimin veya kayınbabamın yaptırdığı iddiaları doğru değil. Olayın içinde olan benim. Eşim her zaman benim ve çocuklarımın yanında oldu. O zaman, 'şikayet ederim' dediğimde keşke etseydim. Maktul 'Sana yaptığımı kızına da yapacağım demeseydi.' O silahı kendimi korumak için aldım. O gün de kendimi korudum. 4 çocuğum var. En büyüğü engelli, onların bana ihtiyacı var. Pişmanım."

Müşteki Ö.C. ise gerçek suçluların bulunmasını istediğini belirterek, "Asıl katillerin dışarıda gezdiğini düşünüyorum. Benim hayati tehlikem var." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Akkışla ilçesi Yeni Mahalle Kululu Caddesi'nde 23 Ocak 2023'te S.A'nın tabancayla ateş ettiği M.C. hayatını kaybetmiş, kadın tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Kayseri, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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