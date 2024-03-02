Kayseri'de Cumhur İttifakı Adayları Teşkilat Buluşması'nda Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Kayseri'de Cumhur İttifakı Adayları Teşkilat Buluşması'nda Bir Araya Geldi

Kayseri\'de Cumhur İttifakı Adayları Teşkilat Buluşması\'nda Bir Araya Geldi

Kayseri'de Cumhur İttifakı adayları, AK Parti Teşkilat Buluşması programında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı konuşmada son 5 yılda en fazla yatırım yapan büyükşehir belediyesi olduklarını vurguladı. Ayrıca, AK Parti Kayseri Gençlik Kolları tarafından hazırlanan parti faaliyetlerinin anlatıldığı bir video izletildi.

02.03.2024 16:01  Güncelleme: 16:09
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Kayseri'de Cumhur İttifakı adayları AK Parti Teşkilat Buluşması programında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki programa Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılılç, ilçe belediye başkanları ve adayları, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ve partililer katıldı.

Büyükkılıç burada yaptığı konuşma, son 5 yılda en fazla yatırım yapan büyükşehir belediyesi olduklarını söyledi.

Pandemi ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depreme rağmen yatırımlara ara vermediklerini vurgulayan Büyükkılıç, yeni dönemde de ayrım yapmadan hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti.

5 yıllık süreçte 438 projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Büyükkılıç, "Bu süreçte bize verilen emanete sahip çıktık. İhanet etmedik. Kimseyi aldatmadık. Gökteki yıldızları vaat etmedik. Yapacaklarımızı vaat ettik ve yaptık." dedi.

Fatih Üzüm de yerel seçimlerde 16 ilçe ve büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adaylarının kazanacağını söyledi.

Etkinlikte AK Parti Kayseri Gençlik Kolları tarafından hazırlanan ve parti faaliyetlerinin anlatıldığı video izletildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Cumhur İttifakı Adayları Teşkilat Buluşması'nda Bir Araya Geldi - Son Dakika

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