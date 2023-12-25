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Kayseri'de dağda mahsur kalan kadın kurtarıldı - Son Dakika
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Kayseri'de dağda mahsur kalan kadın kurtarıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan Suriye uyruklu bir kadın, çobanın ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Konuşma güçlüğü çeken kadın, hastaneye kaldırıldı. Ailesi ise kadın için kayıp ihbarında bulunmuştu.

Kayseri\'de dağda mahsur kalan kadın kurtarıldı
25.12.2023 - 17:53,
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan kadın kurtarıldı.

Kazımkarabekir Mahallesi Yılanlıdağı mevkisinde bir çoban hayvanlarını otlattığı sırada bir kadının dağda mahsur kaldığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, kadını mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Konuşma güçlüğü çeken kadın, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Yapılan araştırmada, dağda mahsur kalan kadının Suriye uyruklu N.A. olduğu öğrenildi.

Öte yandan, ailesinin kadın için kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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