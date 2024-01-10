Kayseri\'de DEAŞ Operasyonunda 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'la irtibatlı kişilerin tespit ve deşifresine yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü üyesi olduğu belirlenen 4 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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