Kayseri\'de Deprem Tatbikatı Yapıldı

Kayseri'de 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında AFAD tarafından bir okulda deprem tatbikatı yapıldı.

Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, olası depremlerde neler yapılması gerektiği hakkında bilgilendirildi.

Senaryo gereği daha sonra okulda deprem alarmı verildi.

Öğrenciler "çök–kapan–tutun" uygulamasını gerçekleştirdikten sonra binayı tahliye etti.

Ayrıca, öğrencilere itfaiye tarafından yangına müdahale yöntemleri anlatıldı.

Tatbikata, UMKE, itfaiye ve Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) katıldı.