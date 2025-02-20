Kayseri'de Dolandırıcılık: Zanlı Tutuklandı

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Kayseri'de, 2 kişiyi kimliklerinin terör örgütleri tarafından kullanıldığını iddia ederek 440 bin lira dolandıran zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, kimliklerinin terör örgütleri tarafından kullanıldığını iddia ettiği 2 kişiyi 440 bin lira dolandıran zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri zanlının Ö.F.İ. (22) olduğunu belirleyerek şüpheliyi saklandığı adreste yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.