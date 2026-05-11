Kayseri'de Domates Fidesi Kuyrukları
Kayseri'de Domates Fidesi Kuyrukları

11.05.2026 11:11
Kocasinan Belediyesi, 300 bin kök domates fidesi dağıtımı için vatandaşlarda yoğun ilgi gördü.

KAYSERİ'de Kocasinan Belediyesi'nin 300 bin kök domates fidesi dağıtımında sıraya giren vatandaşlar, metrelerce kuyruk oluşturdu.

Mimarsinan Parkı'nda belediye tarafından dağıtılan domates fidelerinden almak için vatandaşlar sabahın erken saatlerinde sıraya girdi. Domates fidesinin dağıtıldığı etkinlikte, sıraya giren vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Yine domates fidesi dağıtımı için bir aradayız. Artık her sene rutin halde gerçekleştirilen bu organizasyon, vatandaşlarımız tarafından mayıs ayının ilk haftalarında heyecanla bekleniyor. Hatta günler yaklaştıkça hangi gün dağıtım yapılacağını merak edip bizlere soruyorlar. Şu anda da arkamda gördüğünüz gibi yoğun bir ilgi söz konusu. Bugün burada belediyemizin karşısındaki Mimar Sinan Parkı'nda olduğu gibi Erkilet'te, Beyazşehir'de ve Ziyagökalp'te de aynı şekilde dağıtımlar yapılıyor. Tabi ki bu organizasyonun ana teması, ata tohumu, hibrit olmayan, kendini devam ettirebilen ve bu toprakların tanımış olduğu domates fidesi tohumunun dağıtılıyor olması. Bölgemizde Karabacak olarak bilinen, 'Karahıdır' olarak da isimlendirilen bu tohuma her zaman olduğu gibi bu sene de vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor" dedi.

'KENDİLERİ YETİŞTİRİP ÇOĞALTABİLİR'

Ata tohumunun önemine de dikkat çeken Çolakbayrakdar, "Ana tema, bu tohumun yerel bir tohum olması, hibrit olmaması ve bu topraklarda yetişen bir ürün olması. İnsanlarımızın yıllardır severek tükettiği, lezzetiyle tanıdığı bir ürün olması nedeniyle de gördüğünüz gibi çok ciddi bir ilgi ve alaka var. Ben buradan bir şeyi daha hatırlatmak istiyorum. Bu işe ilk başladığımızda temel amacımız şuydu; bu tohumlar hibrit olmayan, kendini çoğaltabilen tohumlar. Dolayısıyla vatandaşlarımız bu domatesleri tükettikten sonra içerisinden çıkan çekirdekleri kurutarak bir sonraki yıl için saklayabilir, kendileri de yetiştirip çoğaltabilirler. Organizasyonumuz da bu düşünceyle başlamıştı. Ben bu sene yine bunu hatırlatmak istiyorum. Eğer sizler de bu tohumları çoğaltırsanız, hemen yanı başınızdaki eşinize, dostunuza da ulaştırabilir, onlara da dağıtabilirsiniz. Artık bu organizasyon Kocasinan Belediyesi ile özdeşleşmiş durumda" diye konuştu.

'KAVGA EDİYORLAR'

Fide sırasında bekleyen Hayri Özdemir ise "Her yıl geliyorum. Memnunum. Ama, saat 4-5'te gelip burada beklemek çile oluyor. Numara sistemi getirilirse iyi olur. Beklediğimize değmiyor. Bu hizmet iyi. Numara dağıtıp öyle fide dağıtsalar çok daha iyi olur. İnsanların bazısı kavga ediyor" dedi.

02.30'da sıraya girdiğini söyleyen Ali Yavuz, "Fidelerin bazısı karışık çıkıyor. Ona yetkililerin dikkat etmesini istiyorum. Verilen hizmet çok güzel. Saat 02.30'da sıraya girdik. Alacağımız 4 tane fide. Ne için buraya geliyoruz? Cinsi iyi diye geliyoruz. Cinsleri de kötü çıktı mı bir işe yaramıyor. Gidip yeniden fide satın alıyoruz" diye konuştu.

'HER YIL GELİYORUM'

Yürüyerek geldiğini anlatan Hörmet Yemin ise "Saat 02.00'de yürüyerek buraya geldim. Hiç uyumadım. Her sene alıyorum. Çok lezzetli. Verimi güzel. Ata tohumu olduğu için özel olarak her yıl gelip alıyorum. Çok memnunum. Teşekkür ediyoruz. Geçen yıl da bu saatlerde gelmiştim. Eşim, ablam ve eniştemle birlikte geldik" ifadelerini kullandı.

Program kapsamında 12 bin paket halinde toplam 300 bin kök domates fidesi vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Kaynak: DHA

