Kayseri'de Drift Yapan Sürücülere 51 Bin Ceza
Kayseri'de Drift Yapan Sürücülere 51 Bin Ceza

18.08.2025 09:16
Kayseri'de trafik kurallarını ihlal eden 3 sürücüye toplam 51 bin 538 lira ceza kesildi.

Kayseri'de trafik kurallarına uymayan 3 sürücüye 51 bin 538 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan "drift atarak çevreye rahatsızlık veriyor", "kurallara uyalım lütfen" ve "İldem C 8 park içi yolunda aracını park etmiş" konulu paylaşımlarla ilgili çalışma başlattı.

Drift yapan aracı tespit eden ekipler, sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 48 bin 559 lira cezai işlem uygulayarak, ehliyetine 60 gün süreyle el koydu.

Diğer 2 araç sürücüsüne ise toplam 2 bin 979 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA

kayseri, trafik, Güncel

