Kayseri'de Drift Yapan Sürücüye Yüksek Ceza!

Kayseri'de drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Doğanyurt Caddesi'nde bir aracın drift attığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, tespit ettikleri araç sürücüsüne, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 46 bin 392 lira ceza kesti.

Ehliyetine 2 ay el konulan sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Öte yandan araç trafikten menedildi.