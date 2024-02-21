Kayseri'de düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kayseri'de düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri\'de düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapılan çalışmada, 3 ay süren teknik takip sonucu belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 114 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve 1 tabanca ile 15 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

21.02.2024 18:49  Güncelleme: 18:50
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Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler 3 ay süren teknik takip sonucu, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 114 gram sentetik uyuşturucu ve 2 hassas terazi ile 1 tabanca, 15 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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