Kayseri'de Eğitimde Yılın En'leri Ödülleri Verildi - Son Dakika
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Kayseri'de Eğitimde Yılın En'leri Ödülleri Verildi

25.06.2026 09:10
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Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitimde nitelikli çalışmaları teşvik için 'Yılın En'leri' ödül töreni düzenledi. 1634 okul arasından 24 okul finale kaldı, 8 kategoride birinciler QR kod oylamayla belirlendi.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kentteki eğitim alanında yürütülen nitelikli çalışmaların görünür kılınması ve örnek uygulamaların teşvik edilmesi amacıyla "Kayseri Eğitimi'nde Yılın En'leri" ödül töreni düzenlendi.

Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, programın gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğrencilerin bir yıl boyunca güzel projelere imza attığını ifade eden Türköz, projelerin artarak devam edeceğini dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de okullarda yapılan proje çalışmalarının daha görünür kılınması amacıyla organizasyonu düzenlediklerini anlattı.

Öğretmenlerin gelişmesi, çağın gereklerine göre yeterlilik ve yetkinliklerinin arttırılmasının en önemli amaçlarından biri olduğunu ifade eden Esen, "Eğitim sınıftan başlar ama şehre taşmalı. Oradan aileye ulaşmalı ve tüm topluma da rengini vermelidir dedik. Bu organizasyon eğitimin sınıftan başlayarak şehre taşması, şehirden hareketle tüm ailelere ulaşması ve oradan da tüm topluma renk vermesi için ödül törenimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu yıl ilkini gerçekleştirdik. Bundan sonra gelenekselleşerek devam edecektir." diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından, 1634 okul arasından finale kalmayı başaran 24 okul, 8 farklı projede birinci olabilmek için yarıştı.

Kategorilerin kazananları, salondaki katılımcıların QR kod üzerinden gerçekleştirdiği canlı oylamayla belirlendi.

Büyük heyecana sahne olan oylamada Ada projesinde Sümer Fen Lisesi, Ayraç projesinde Kocasinan Barbaros Şehit Oktay İzgi Anaokulu, Denge projesinde Melikgazi İbrahim Tennuri Ortaokulu, Efe projesinde Yeşilhisar Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi, Kadraj projesinde Kocasinan Nurettin Öztürk İmam Hatip Ortaokulu, Köprü projesinde Melikgazi Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Aktan projesinde Melikgazi Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu.

Protokol üyelerinin ödülleri takdim ettiği organizasyonda, "Jüri Özel Ödülü"ne de üç okul layık görüldü.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kayseri, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Eğitimde Yılın En'leri Ödülleri Verildi - Son Dakika

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