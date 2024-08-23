Kayseri\'de Engelli Araçları Ücretsiz Onarılıyor

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Kayseri'de Talas Belediyesi tarafından bakım ya da onarım gerektiren engelli bireylerin araçları mobil ekip aracılığıyla yerinde veya atölyede ücretsiz onarılıp vatandaşlara teslim ediliyor.

Talas Belediyesi bünyesinde 2020'den itibaren hizmet veren Engelli Araçları Bakım Onarım Ünitesi, engellilerin belediyeyi arayarak durumu bildirmesi üzerine harekete geçiyor.

İhbar üzerine engelli vatandaşların evlerine gidip arıza tespitinde bulunan mobil ekip, arızanın duruma göre yerinde veya atölyede sorununu giderip aracı sorun şekilde teslim ediyor.

Engelli Araçları Bakım Onarım Ünitesi'nde ustabaşı olarak çalışan Şeref Özel, AA muhabirine, hizmetin yaklaşık 4 yıldır devam ettiğini söyledi.

Engelli vatandaşlara en iyi şekilde hizmet vermek için çalıştıklarını belirten Özel, şöyle konuştu:

"Belediye olarak yerinde yapılacak bir arıza varsa yerinde yapıyoruz. Eğer büyük bir arıza veya bakıma ihtiyaç varsa atölyemize getirip burada tamamlayarak en kısa sürede teslimatını yapıyoruz. Mobil araç olarak Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçemizde hizmet veriyoruz ama diğer ilçemizden de kendi belediyeleri veya kişiler kendisi getiriyor. Bunların arızasını ve bakımlarını tamamlayıp kendilerine teslim ediyoruz."

Özel, ekip olarak 3 kişi çalıştıklarını ve vatandaşların uygulamadan memnun olduğunu dile getirdi.

Kayseri'de her engellinin ihtiyaç duyduğunda bu hizmetten faydalanmasını istediklerini vurgulayan Özel, "Aylık 50 civarında engelliye hizmet veriyoruz. Bu araçların tamirinde özellikle işçilik çok para tutuyor. Burada işçiliği tamamen ücretsiz yapıyoruz. Ufak tefek rulmandı, kabloydu, sigortaydı onları da belediyemiz karşılayarak bakım ve onarımını yapıyoruz. Bütün engelliler gelsin. Özel tamircilere boşa para vermesinler." diye konuştu.

Özel, bazı durumlarda parça teminini vatandaşın yaptığını ve yine ustalığı ücretsiz gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Engelli Hüseyin Şengül de uygulamadan önce bakım ve onarım yaptırmakta sıkıntılar çektiklerini söyledi.

Talas Belediyesine durumu bildirdikten sonra mobil ekibin kısa sürede eve geldiğini anlatan Şengül, "Aracımın evde tamirini yapıyorlar, eğer olmazsa götürüp atölyede yaparak tekrar teslim ediyorlar. Böyle bir hizmet olduğu için çok memnunuz." dedi.

"Güzel hizmet için minnettarız"

Arslan Uyumaz ise uygulamadan dolayı belediyeye teşekkür etti.

Bakım ve onarımı yaptırırken kendilerinin hiç yorulmadığını vurgulayan Uyumaz, "Evimize kadar gelip böyle güzel bir hizmet yaptıkları için minnettarız. Allah razı olsun. Eskiden sanayide veya bir tanıdık aracılığıyla yaptırıyorduk. Bu şekilde bir hizmetin yapılması gerçekten bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.