Kayseri'de psikolojik sorunlarının olduğu öne sürülen kişi evini yaktı.
Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi 307. Sokak'taki 7 katlı binanın 5. katında ikamet eden E.T, evini ateşe verdi.
E.T, alevlerin büyümesi üzerine evinden çıktı, çevredekiler durumu polise bildirdi.
İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Bina sakinlerinin tepki gösterdiği E.T, polis tarafından gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Ev Yangını: Psikolojik Sorunlar Nedeniyle Çıktı - Son Dakika
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