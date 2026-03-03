KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikanın bahçesinde gaz tankında meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı.
Olay, saat 15.00 sıralarında İncesu ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Fabrikanın bahçesindeki gaz tankının, henüz bilinmeyen nedenle patlaması sonucu 4 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Fabrikada Gaz Patlaması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?