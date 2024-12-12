Kayseri'de FETÖ Üyesi Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri'de yargılandığı davada "terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen meslekten ihraç edilen polis memurunun adresini tespit etti.
Firari hükümlü, Melikgazi ilçesinde adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.
Hükümlünün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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