Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı

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Kayseri'de, hakkında 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapmak", "yağma ve mala zarar verme" gibi suçlardan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 5 ay hapis cezası olan H.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda H.B. yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.