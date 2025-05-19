Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de hakkında 14 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "parada sahtecilik", "dolandırıcılık" ve "hırsızlık" suçlarından 14 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T'yi (22) düzenlenen operasyonla yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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