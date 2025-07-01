Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "hırsızlık" ve "dolandırıcılık" suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı (39), operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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