 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayseri'de Genç Kız Yolun Karşısına Geçerken Araç Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de Genç Kız Yolun Karşısına Geçerken Araç Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Kayseri'de 20 yaşındaki Fulya T, yolun karşısına geçmek isterken plakası ve sürücüsünün kimliği belirsiz olan bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi, ancak Fulya T kurtarılamadı. Cenaze otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kayseri\'de Genç Kız Yolun Karşısına Geçerken Araç Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
18.12.2023 - 12:15,
Abone Ol

Kayseri'de 20 yaşındaki genç, yolun karşısına geçmek isterken aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen araç, Kocasinan Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen 20 yaşındaki Fulya T'ye çarptı.

İhbar sonucu olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Fulya T, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kayseri, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Genç Kız Yolun Karşısına Geçerken Araç Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika


11:40
Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31
İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26
Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:23
İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması
11:22
Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:15
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
11:10
Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu kazada Adli Tıp... Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu kazada Adli Tıp...
11:10
İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar

Son Dakika
11:40 Başıboş köpeklerin son kurbanı flamingolar oldu
11:31 İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı
11:26 Altının gramı 1.890 liradan işlem görüyor
11:22 Haftaya yükselişle başlayan dolar 29,06'dan işlem görüyor
11:23 İstanbul ve Kocaeli'de iki iş yerinin kurşunlanması soruşturması
11:15 Adana Büyükşehir Belediyesi'ne şafak operasyonu! Zeydan Karalar'dan ilk açıklama geldi
11:10 İsrail dur durak bilmiyor! Masumların kanıyla ıslanan Gazze için konut projesi tasarladılar
11:10 Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu kazada Adli Tıp...
11:07 Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü
11:05 Gine'de petrol terminalinde meydana gelen patlamada 8 kişi öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 12:30:28. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Genç Kız Yolun Karşısına Geçerken Araç Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement