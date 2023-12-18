Kayseri\'de Genç Kız Yolun Karşısına Geçerken Araç Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

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Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu kazada Adli Tıp...•
Kayseri'de 20 yaşındaki genç, yolun karşısına geçmek isterken aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen araç, Kocasinan Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen 20 yaşındaki Fulya T'ye çarptı.
İhbar sonucu olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Fulya T, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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