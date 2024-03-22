Kayseri'de hafif ticari araç ile pikap çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de hafif ticari araç ile pikap çarpıştı: 5 yaralı

Kayseri\'de hafif ticari araç ile pikap çarpıştı: 5 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, henüz sürücüleri tespit edilemeyen bir hafif ticari araç ile pikap çarpıştı. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

22.03.2024 21:55  Güncelleme: 21:58
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Kayseri'de hafif ticari araç ile pikabın çarpıştığı kazada yaralan 5 kişi, tedavi altına alındı.

Sürücüleri henüz tespit edilemeyen 38 AHJ 922 plakalı hafif ticari araç ile 38 ZV 160 plakalı pikap, Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda çarpıştı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada 2'si ağır, 5 kişi yaralandı. Yaralılar Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de hafif ticari araç ile pikap çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de hafif ticari araç ile pikap çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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