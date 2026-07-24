Kayseri'de hatalı park denetimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Zabıta Amirliği ekipleri, hatalı parklara yönelik denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların huzur ve güvenliği için sorumluluk alanına giren her konuda görev sürdüren zabıta ekipleri, toplu taşıma araçlarının otobüs duraklarına güvenli bir şekilde giriş çıkış yapmasına ve yolcuları güvenli bir şekilde bırakıp alabilmelerine engel olan ???????hatalı parklara yönelik denetim gerçekleştirdi.

İnönü Bulvarı, İstasyon Caddesi ve Sivas Caddesi gibi şehrin yoğun olarak kullanılan ana arterlerinde gerçekleştirilen denetimlerde, otobüs duraklarına hatalı şekilde park eden araç sürücüleri uyarıldı.

Ekipler ayrıca, hatalı park yapan araç sürücülerine mevzuat kapsamında işlem uyguladı.