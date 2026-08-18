Kayseri'de Hükümlüler İçin İstihdam Protokolü - Son Dakika
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Kayseri'de Hükümlüler İçin İstihdam Protokolü

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Kayseri'de, denetimli serbestlik altındaki yükümlüler için işbirliği protokolü imzalandı.

Kayseri'de denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlüler ile eski hükümlülerin istihdamına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki protokol töreni öncesi konuşan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, 2005 yılında temel ceza mevzuatları düzenlenirken hukuk ve infaz sistemine denetimli serbestlik müessesesinin kazandırıldığını söyledi.

Korkmaz, denetimli serbestliğin her geçen gün yeni tecrübe ve birikimlerle uygulanmaya devam ettiğini, temel amacın hükümlünün devlet kontrolü altında ıslah edilerek hayata devam etmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Bu kapsamda Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinin çok sayıda proje hazırladığını anlatan Korkmaz, "2016 ile 2026 yılları arasındaki 10 yıllık zaman diliminde 50 hükümlümüze iş kurmuşuz. Onların talepleri doğrultusunda İŞKUR ile birlikte ortak proje yaparak kendi işini kurmasını sağlamışız. Bunların içerisinde hayvancılık, mantar üretimi, arıcılık, kuaförlük yapanlar var." diye konuştu.

Korkmaz, OSB'lerle birlikte ise 1388 hükümlünün iş bulduğunu, bunların 412'sinin Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce işe yerleştirildiğini belirtti.

Denetimli serbestlik uygulamasının önemine dikkati çeken Korkmaz, hükümlülerin iş sahibi olmasına katkı vermenin toplumsal faydanın zirvesi olduğunu belirterek, iş insanlarına teşekkür etti.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın da hükümlülerin tekrar topluma kazandırılmasına önem verdiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından işbirliği protokolü imzalandı.

Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Hükümlüler İçin İstihdam Protokolü - Son Dakika

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