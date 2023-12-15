 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayseri'de Husumetli Olduğu Kişiyi Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de Husumetli Olduğu Kişiyi Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de husumetli olduğu Sedat Daşdemir'i bıçaklayarak öldüren ve kardeşi Ramazan Daşdemir'i yaralayan şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

15.12.2023 - 00:51,  Güncelleme: 00:52
Abone Ol

KAYSERİ'de, husumetli olduğu Sedat Daşdemir'i (30) bıçaklayarak öldürüp, kardeşi Ramazan Daşdemir'i de yaralayan Resul İ., polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Reisoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Resul İ. ile husumetli olduğu Sedat ve Ramazan Daşdemir arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Sedat Daşdemir ile kardeşi Ramazan Daşdemir yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Sedat Daşdemir, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan Resul İ. polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanıp, gözaltına alındı. Sedat Daşdemir'in cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Daşdemir, Hulusi Akar Cami'nde kılınan namazın ardından, Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kardeşi Ramazan Daşdemir ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sağlık kontrolü için Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirilen Resul İ., 'cinayeti neden işledin?' sorusuna, 'evime baskına geldiler' dedi. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

Kayseri\'de Husumetli Olduğu Kişiyi Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Yakalandı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Osmanlı, Kayseri, Olay, Cinayet, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Husumetli Olduğu Kişiyi Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


00:37
Tanju Özcan'ın sözleri yeniden akıllara geldi: Erdoğan 2023'te seçilirse, belediyeye adaylığımı koymayacağım Tanju Özcan'ın sözleri yeniden akıllara geldi: Erdoğan 2023'te seçilirse, belediyeye adaylığımı koymayacağım
00:21
Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan Fenerbahçe dev gelirin sahibi oldu Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan Fenerbahçe dev gelirin sahibi oldu
23:58
Böylesi görülmedi! Fener'e 6 Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı Böylesi görülmedi! Fener'e 6 Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı
23:40
CHP'li Mustafa Adıgüzel, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan ''sayın'' diye bahsetti CHP'li Mustafa Adıgüzel, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan ''sayın'' diye bahsetti
22:37
Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
22:28
PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti
22:25
Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı
21:58
Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Son Dakika
00:37 Tanju Özcan'ın sözleri yeniden akıllara geldi: Erdoğan 2023'te seçilirse, belediyeye adaylığımı koymayacağım
00:21 Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan Fenerbahçe dev gelirin sahibi oldu
23:58 Böylesi görülmedi! Fener'e 6 Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı
23:40 CHP'li Mustafa Adıgüzel, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan ''sayın'' diye bahsetti
22:37 Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
22:28 PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti
22:25 Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı
21:58 Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
21:15 CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 01:05:23. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Husumetli Olduğu Kişiyi Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement