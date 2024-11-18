Kayseri'de İki Firari Hükümlü Yakalandı

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Kayseri'de, hakkında 17 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, haklarında "yağma" suçundan 17 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. (27) ile E.A. (25) yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.