Kayseri'de İki Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.I. (35) ile "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.C.Ö'nün (25) saklandığı adresler tespit edildi.
Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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