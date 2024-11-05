Kayseri'de İki Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de İki Hükümlü Yakalandı

Uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş cezaları bulunan iki hükümlü Kayseri'de yakalandı.

05.11.2024 10:17
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Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 13 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.I. (35) ile "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.C.Ö'nün (25) saklandığı adresler tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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