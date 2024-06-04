Kayseri'de iki pilot şehit olan uçak kazası görgü tanıkları tarafından anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri'de iki pilot şehit olan uçak kazası görgü tanıkları tarafından anlatıldı

Kayseri\'de iki pilot şehit olan uçak kazası görgü tanıkları tarafından anlatıldı

Kayseri'de Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının düşmesi sonucu iki pilotun şehit olduğu kaza, görgü tanıkları tarafından anlatıldı. Olayı görenler, büyük bir gürültü duyduklarını ve duman gördüklerini belirtti. Eğitim uçağının çevrede iki gündür uçtuğunu duyan bir tanık ise uçağın evinin üzerinden geçtiğini söyledi. Milli Savunma Bakanlığı, kaza sonucu iki pilotun şehit olduğunu açıkladı.

04.06.2024 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de iki pilotun şehit olduğu uçak kazasının görgü tanıkları olayı anlattı.

Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi'nde Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının düştüğünü gören Ali Kabak, AA muhabirine, evinde otururken büyük bir gürültü duyduklarını ve duman gördüklerini söyledi.

Yusuf Yavrum ise eğitim uçağının iki gündür çevrede uçtuğunu duyduğunu belirtti.

Bugün de uçuş esnasında bir ses duyduğunu ve uçağın evinin üzerinden geçtiğini dile getiren Yavrum, "O esnada dışarıya çıktığmızda tarlaya düştüğünü gördük. Ses şiddetliydi. Gidip baktım, müdahaleye etmeye çalıştık." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'deki 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının kaza kırıma uğradığını, iki pilotun şehit olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri, Pilot, Havacılık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de iki pilot şehit olan uçak kazası görgü tanıkları tarafından anlatıldı - Son Dakika


12:56 İngiltere’yi sarsan kanlı hesaplaşmanın arkasından 2 Türk çetesi çıktı İngiltere'yi sarsan kanlı hesaplaşmanın arkasından 2 Türk çetesi çıktı
12:52 Kapadokya’daki balayında hayatını kaybeden genç gelin kalp krizi geçirdi Kapadokya'daki balayında hayatını kaybeden genç gelin kalp krizi geçirdi
12:50 Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen’in izin verdiği tartışmalı binanın ruhsatını iptal etti Sinem Dedetaş, Hilmi Türkmen'in izin verdiği tartışmalı binanın ruhsatını iptal etti
10:22 Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu
10:07 Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan’ın yanma zamanı gelmiştir Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir
13:32 Bahar Candan ve Seçil Erzan cezaevinde birbirine girdi, infaz memurları müdahale etti Bahar Candan ve Seçil Erzan cezaevinde birbirine girdi, infaz memurları müdahale etti
12:15 Malatya Valisi: TYP, kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu değil Malatya Valisi: TYP, kalıcı kamu personeli olmanın bir yolu değil
12:03 Polis memurluğundan örgüt liderliğine uzanan yol İşte Güniz Akkuş’un bilinmeyenleri Polis memurluğundan örgüt liderliğine uzanan yol! İşte Güniz Akkuş'un bilinmeyenleri
12:03 Erden Timur, ’’Icardi ayrılacak’’ iddialarına son noktayı koydu Erden Timur, ''Icardi ayrılacak'' iddialarına son noktayı koydu
11:53 Annesi ölen Sagopa Kajmer’e eski eşi Kolera’dan zehir zemberek sözler Annesi ölen Sagopa Kajmer'e eski eşi Kolera'dan zehir zemberek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 13:48:21. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de iki pilot şehit olan uçak kazası görgü tanıkları tarafından anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement