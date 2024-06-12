KAYSERİ'de İkiz Kız Kardeşler Otomobilde Baygın Halde Bulundu - Son Dakika
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KAYSERİ'de İkiz Kız Kardeşler Otomobilde Baygın Halde Bulundu

KAYSERİ'de ailesi tarafından otomobilde bırakılan 2 yaşındaki ikiz kız kardeşler Ş.M. ve Ş.M.'nin baygın halde bulunup, polis tarafından aracın camı kırılarak kurtarılmasına ilişkin yardımcı olan esnaf Naki Özkan (68), 'Yarım saat civarında arabanın içinde kaldılar. Uyandıktan sonra yarım saat uğraştık. Çocuklar içeride afallamışlar, ağlıyorlardı. Kan ter içindeydiler' dedi.

12.06.2024 15:19
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KAYSERİ'de ailesi tarafından otomobilde bırakılan 2 yaşındaki ikiz kız kardeşler Ş.M. ve Ş.M.'nin baygın halde bulunup, polis tarafından aracın camı kırılarak kurtarılmasına ilişkin yardımcı olan esnaf Naki Özkan (68), "Yarım saat civarında arabanın içinde kaldılar. Uyandıktan sonra yarım saat uğraştık. Çocuklar içeride afallamışlar, ağlıyorlardı. Kan ter içindeydiler" dedi.

Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Şiremenli Caddesi'ndeki bir otomobilin içerisinde, dün öğle saatlerinde 2 kız çocuğunu baygın halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, ailesi tarafından otomobilde bırakılan 2 yaşındaki ikiz kız kardeşler Ş.M. ve Ş.M.'yi kurtarmak için çalışma başlattı. Otomobilin camının bir polis memuru tarafından kırılması ile ikizler araçtan çıkarıldı. Adrese gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ikizlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Anne ve baba hakkında 'aile yükümlülüğünü ihlal' suçundan işlem başlatıldı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan çocukların kurtarılma anları, bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, olay yerine gelen polislerden birinin otomobilin camını kırdığı ve çocukların araçtan çıkarıldığı anlar yer aldı.

'ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK'

Şiremenli Caddesi'nde esnaflık yapan Taşkın Doğan, "Dün öğle saatlerinde bir vatandaş, bize 'arabada çocuk var. Durumları kötü' dedi. Biz de hemen arabaya gittik. İkiz çocuklar arabada baygın bir şekilde duruyordu. Sonra polisi aradık. Polis gelene kadar da müdahale yaptık. Polis camı kırdı, anne babalarına teslim ettik. Durumları iyiydi, üzerimize düşeni yaptık. Bir baba olarak evlatları oradan kurtardık" diye konuştu.

'BAYGIN HALDEYDİLER'

Yine söz konusu sokakta esnaf olan Hayati Metin (62), polislerin camı kırdıklarını anlatarak, "Olayı sonradan gördüm. Esnaf arkadaşımız fark edince polise ve ambulansa haber verdi. Durumları iyiydi. Cam kırılmadan önce de sıcaktan baygın haldeydiler" dedi.

'ARABAYI BIRAKIP, ALIŞVERİŞE GİTMİŞLER'

Esnaf Naki Özkan ise "Arabada ikiz çocuk vardı. Yarım saat civarında arabanın içinde kaldılar. Uyandıktan sonra yarım saat uğraştık. Çocuklar içeride afallamışlar, ağlıyorlardı. Kan ter içindeydiler. Arabadan çıkınca suya saldırdılar. Susamışlar. Sağ olsun polis arkadaşlar yardımcı oldular. Arabayı bırakıp, alışverişe gitmişler. Onlar da böyle olmasını istemezdi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Çocuk, Olay, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAYSERİ'de İkiz Kız Kardeşler Otomobilde Baygın Halde Bulundu - Son Dakika

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