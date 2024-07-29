Kayseri'de İlçe Emniyet Müdürü ve İki Oğlunun Doktora Saldırması İddiası - Son Dakika
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Kayseri'de İlçe Emniyet Müdürü ve İki Oğlunun Doktora Saldırması İddiası

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan doktor Erhan Çelik, İncesu İlçe Emniyet Müdürü Remzi Yıldırım ile iki oğlu hakkında, muayene sırası yüzünden kendisine saldırmak istedikleri gerekçesiyle karakola giderek şikayetçi oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlattı ve Polis Başmüfettişi görevlendirdi.

29.07.2024 20:16
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(ANKARA) - ANKA Haber Ajansı'nın duyurduğu, " Kayseri'de 'İlçe Emniyet Müdürü ve iki oğlunun doktora saldırdığı' iddiası.... Doktor, İlçe Emniyet Müdürü ile iki oğlunu karakola şikayet etti" haberinin ardından, Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı, Polis Başmüfettişi görevlendirildi.

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan doktor Erhan Çelik, İncesu İlçe Emniyet Müdürü Remzi Yıldırım ile iki oğlu hakkında, muayene sırası yüzünden kendisine saldırmak istedikleri gerekçesiyle karakola giderek şikayetçi oldu. Konuyu ANKA Haber Ajansı'nın duyurmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıklayan Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Başmüfettişi'nin de görevlendirildiğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Erciyes Üniversitesi Çocuk Acil Polikliniği'nde, muayene sırası gerekçesi ile Poliklinik doktoru ve İncesu İlçe Emniyet Müdürü arasında meydana gelen tartışmaya ilişkin Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir.

İki tarafın birbirinden şikayetçi olduğu olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ne olmuştu?

İddiaya göre, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Çocuk Acil Servisi'nde önceki gün meydana gelen olayda, İncesu İlçe Emniyet Müdürü Remzi Yıldırım ve yanındaki iki oğlu, hasta muayene eden doktor Erhan Çelik'in odasına girerek, muayene sırası yüzünden tartışmaya başladı. Remzi Yıldırım'ın "Sıra bizde, keyfinize göre hasta alıyorsunuz" sözlerine doktor Çelik, "Buna biz karar vermiyoruz. Triyaj sistemi öncelikli hastayı belirliyor biz de ona göre muayene ediyoruz. Herkesin aciliyeti var size öncelik tanıyamayız" karşılığını verdi. Yıldırım'ın "Ben emniyet amiriyim, bakacaksın", oğullarının da "Sen kimsin bize bakmıyorsun" sözleriyle gerginlik büyüdü ve arbede yaşandı. İlçe Emniyet Müdürü ve iki oğlunun doktora saldırmaya çalıştığı iddia edildi. Dışarda bulunanların olaya müdahale ederek tarafları ayırdığı belirtildi.

Olayın ardından İlçe Emniyet Müdürü Yıldırım'ın hastanedeki güvenlik görevlilerine "Buradaki kameraları toplatın" şeklinde talimat verdiği de iddia edildi. Doktor Erhan Çelik ve Diğer Sağlık Çalışanları, Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HEKİMSEN) avukatlarıyla Yıldırım Beyazıt Polis Karakolu'na giderek, Yıldırım ve iki oğlu hakkında şikayette bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de İlçe Emniyet Müdürü ve İki Oğlunun Doktora Saldırması İddiası - Son Dakika

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