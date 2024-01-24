Kayseri\'de İş Yeri Komşusunu Tabancayla Yaralama Olayı

KAYSERİ'de esnaf Y.K, aralarında husumet bulunan iş yeri komşusu O.Ö.'yü bacağından tabancayla yaraladı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi 6018'inci Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Y.K., aralarında husumet bulunan iş yeri komşusu O.Ö.'nün demir atölyesine geldi. Y.K. ile O.Ö. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Y.K., yanında getirdiği tabancayla O.Ö.'yü bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı O.Ö., sağlık ekiplerince Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın şüphelisi Y.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.