Kayseri'de Kaçak Sigara Operasyonu

Kayseri'de bir tırın dorsesine yapılan özel bölmede 620 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir tırda arama yaptı.
Ekipler, tırın dorsesine yapılan özel bölmede 620 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan tır şoförü K.T. (30) hakkında adli işlem başlatıldı.
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