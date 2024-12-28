Kayseri'de Kaçak Tütün Operasyonu

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Kayseri'de düzenlenen operasyonda 3 milyon 580 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 1 ton 135 kilogram kaçak tütün ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kaçak makaron ve tütün kaçakçılığına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, ihbar üzerine durdurdukları kamyonda 3 milyon 580 bin makaron ve 1 ton 135 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.A. (22) ve H.T'nin (43) polisteki işlemleri sürüyor.