Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonları: 19 Zanlı Yakalandı

Kayseri'de son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 16'sı aranan 19 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir haftada düzenledikleri operasyonlarda, 3 zanlı ile aranan 16 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramada, 1720 paket kaçak sigara ile 5 emtia ele geçirildi.
