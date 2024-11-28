Kayseri\'de kadın cinayeti ihbarına giden polis, kar altında cansız manken bacağı buldu

Kayseri'de kadın cinayeti ihbarına giden polis ekipleri, elbise giydirilmiş cansız manken bacağı buldu.
112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan kişi, Melikgazi ilçesi Şirintepe Mahallesi Şehit Suat Hayri Dal Caddesi'nde kadın cesedi gördüğünü öne sürdü.
Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis, burada yaptığı incelemede, kar altında elbise giydirilmiş cansız manken bacağı buldu.
Polis ekipleri incelemenin ardından bölgeden ayrıldı.
İhbarı yapan kişinin sinir krizi geçirdiği ve sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildiği öğrenildi.
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