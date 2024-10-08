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Kayseri'de Kadın Cinayetlerine Tepki

Kayseri\'de Kadın Cinayetlerine Tepki

Kayseri Barosu avukatları, kadın cinayetlerine karşı basın açıklaması düzenledi ve şiddeti kınadı.

08.10.2024 14:51
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Kayseri'de avukatlar düzenlenen basın açıklaması ile kadın cinayetlerine tepki gösterdi.

Kayseri Barosu önünde bir araya gelen avukatlar adına açıklama yapan Kayseri Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Eylem Sarıoğlu, özellikle son bir haftayı, erkekler tarafından öldürülen, sokak ortasında erkeklerin cinsel saldırısına uğrayan, kaybolan ve kendisinden haber alınamayan kadınların haberleri ile geçirdiklerini söyledi.

Sarıoğlu, en son İstanbul'da vahşice katledilen Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in ölüm haberinin, kadına yönelik şiddetin geldiği noktayı ve tablonun korkunçluğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

Kadınların adalete erişiminin önündeki toplumsal ve yapısal engellerin kaldırılması, şikayet hakkını kullanması neticesinde başına gelebilecek sonuçlardan korktuğu için yalnızlık ve çaresizlik hissiyle kalmasının engellenmesi gerektiğini vurgulayan Sarıoğlu, "Kadınların çantasında uzaklaştırma veya tedbir talebinin reddi kararları ile 'ölebilirim' duygusu yerine, 'artık güvendeyim, bana kime bir şey yapamaz' duygusu ile hareket edebileceği koşulların yaratılması zorunludur." diye konuştu.

Sarıoğlu, kadına yönelmiş erkek şiddetine karşı kadınların ve çocukların yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Programa, Baro Başkanı Ali Köse ve avukatlar katıldı.

Kaynak: AA

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