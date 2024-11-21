Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde eski eşini darbeden zanlı tutuklandı.
Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada "Kayseri'de Kadına Şiddet" konulu paylaşım ile ilgili çalışma başlattı.
İsmi öğrenilemeyen eski eşini darbeden O.Ö. (35) polis ekiplerince yakalandı.
Zanlı, "Kasten Yaralama" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Kadına Şiddet: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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