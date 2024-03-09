Kayseri\'de "Kahraman Türk Kadınları Defilesi" düzenlendi

Çin'de yaşayan Türk öğrenci, Çin Bahar Bayramı'nı muhteşem bir deneyim olarak nitelendiriyor

Çin'de yaşayan Melik Can Şahin, Lanzhou Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparken Çin Bahar Bayramı'nı deneyimlediğini ve bu deneyimin kendisi için çok özel olduğunu belirtiyor. Melik, Çin'in renkli geleneksel festivallerini anlamaya başladığını ve Bahar Bayramı'nı Çinli dostlarıyla kutlamanın heyecan verici olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, Çin'deki yaşam kalitesinin yüksek olduğunu ve Çin kültürünü daha iyi deneyimlemek için Çin'de eğitim görmeyi tercih ettiğini söylüyor. Melik, Çin'in tarihi ve kültürel mirasının büyüsünü her gittiği yerde hissettiğini ve mezun olduktan sonra Shanghai'da iş bulmayı umduğunu belirtiyor.