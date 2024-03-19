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Kayseri'de kanser hastası çocuklar için öğretmenler kan bağışında bulundu

Kayseri\'de kanser hastası çocuklar için öğretmenler kan bağışında bulundu

Kayseri'de kanser hastası çocuklar için bir araya gelen öğretmenler, Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Kan Merkezi'ne kan bağışında bulundu. Ramazan ayında kan bağışının azaldığını belirten yetkililer, düzenli kan bağışının önemine dikkat çekti. Kan stoklarının azalmasıyla riskli ameliyatların sayısının arttığına dikkat çeken yetkililer, kan bağışının bir kişiye değil, birden fazla kişiye hayat olduğunu vurguladı.

19.03.2024 21:35  Güncelleme: 21:37
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Kayseri'de kanser hastası çocuklar için bir araya gelen öğretmenler, kan bağışında bulundu.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hastaneleri Kan Merkezi'ne farklı ilçelerden gelen yaklaşık 100 öğretmen, kanser hastası çocuklar için kan verdi.

Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Neslihan Mandacı Şanlı, AA muhabirine, gönüllülerin, ramazan ayında iftardan sonra hastaneye gelip kan bağışı yapabildiğini söyledi.

Ramazan ayında kan bağışının azaldığını, düzenli kan bağışının önemli olduğunu anlatan Şanlı, 18-65 yaş aralığında ve 50 kilogramın üstünde olan kişilerin kan bağışlayabildiğini aktardı.

Şanlı, erkeklerde 2 kadınlarda ise 3 ay arayla kan bağışının tekrarlanabildiğini ifade ederek "Kan vermekle hem yardımlaşma hem sosyal dayanışmayı da artırmış oluyoruz. Biz de Erciyes Üniversitesi Kan Merkezi olarak özellikle iftardan sonra 23.30'a kadar açığız. Vatandaşlarımızı kan vermeye çağırıyoruz." dedi.

Çeşitli etkinliklerle kan bağışına dikkati çektiklerini vurgulayan Şanlı; öğretmenler, memurlar, işçiler ve öğrenciler gibi her bölümden kişilerin kan merkezine geldiğini ifade etti.

Şanlı, kan stoklarının ramazan ayının başlamasıyla birlikte yüzde 40 azaldığını belirterek "Bununla birlikte riskli ameliyatlarımızda da artış mevcut. Örneğin basit bir ameliyatta bile 6-8 ünite kadar kan kaybı olabiliyor ve kan ihtiyacı doğuyor. Bu durum yeri geliyor bazı ameliyatlarımızda 40-50 üniteye kadar ulaşabiliyor. Bağış yapan kişi sadece kanını bağışlamıyor. Bir kişiye değil, birden fazla kişiye hayat olmuş oluyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın en büyük hematoloji hastanelerinden birinin de ERÜ olduğunu anlatan Şanlı, trombosit ve beyaz kan bağışıyla da kanser hastalarının hayata bağlandığını dile getirdi.

Türk Eğitim-Sen Kayseri 1 No'lu Şube Başkanı Muharrem Çolak ise sendika üyesi öğretmenlerle iftardan sonra kan bağışı için gönüllü olarak bir araya geldiklerini belirtti.

Her sene ramazan ayında bu tür etkinlikler yaptıklarına değinen Çolak, "Ramazan ayında kan stokları azalıyor. Hem kanser hastası yavrularımıza şifa olur hem de Türk'ün, Müslüman'ın dayanışmasını görsünler istedik." diye konuştu.

Türk Eğitim-Sen Kayseri 2 No'lu Şube Başkanı Ramazan Sıdar da Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) ev sahipliğinde çocuk onkoloji bölümünde yatan hasta çocuklar için kan bağışı yaptıklarını söyledi.

Kanser hastalarının diğer aylarda ulaşabildikleri kan ihtiyaçlarına bu ayda da eksilmeden ulaşabilmeleri gayreti içinde olduklarını vurgulayan Sıdar, kan bağışı kampanyasına katılan tüm eğitimcilere teşekkür etti.

Öğretmen Murat Aslaner ise kan stoklarında yaşanan azalma nedeniyle Yozgat'tan kan bağışında bulunmak için Kayseri'ye geldiğini söyledi.

Kaynak: AA

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