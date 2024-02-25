Kayseri'de kanyonda düşen vatandaşın kırılan bacağı kurtarıldı - Son Dakika
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Kayseri'de kanyonda düşen vatandaşın kırılan bacağı kurtarıldı

Kayseri\'de kanyonda düşen vatandaşın kırılan bacağı kurtarıldı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki Avla Kanyonu'nda yürüyüş yaparken düşen bir vatandaşın bacağı kırıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından vatandaş hastaneye götürüldü.

25.02.2024 22:49  Güncelleme: 22:52
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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki kanyonda yürüyüş yaparken düşüp bacağını kıran vatandaşı, ekipler kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Soğanlı Mahallesi'ndeki Avla Kanyonu'nda arkadaşlarıyla yürüyüş yaparken dengesini kaybedip düşen S.G'nin (50) bacağı kırıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından S.G. hastaneye götürüldü.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kayseri'de kanyonda düşen vatandaşın kırılan bacağı kurtarıldı - Son Dakika
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