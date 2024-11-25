KAYSERİ'de kar yağışı ile birlikte çocuklar, mahallelerindeki eğimli arazide fırın tepsisi, poşet, naylon, leğen ve kızakla kayarak eğlendi.
Kentte yoğun kar yağışının ardından Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki Rifat Yıldırım Yaşam Parkı, beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar, evlerinden aldıkları poşet, tepsi, naylon, leğen ve kızaklarla parka geldi. Yaklaşık 30 çocuk, yanlarında getirdiği malzemelerle tepeye tırmanarak kendilerini yokuştan bıraktı. Kar keyfini yaşadıklarını belirten çocuklar, evden getirdikleri malzemeler ile kaydıklarını söyledi.
Haber- Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Kar Yağışı keyfi: Çocuklar Eğlencenin Tadını Çıkarıyor - Son Dakika
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