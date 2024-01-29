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KAYSERİ'de Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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KAYSERİ'de Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Kocasinan ilçesinde yalnız yaşayan Hürü Bayram (80), evinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Yakınları tarafından haber alınamayan Bayram'ın cansız bedeni polis ekipleri tarafından bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYSERİ\'de Karbonmonoksit Gazından Zehirlenen Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
29.01.2024 - 23:30,
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KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde yalnız yaşadığı evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hürü Bayram (80), hayatını kaybetti.

Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Oruç Sokak'taki müstakil evde yaşayan Hürü Bayram'dan haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, girdikleri evde Bayram'ı hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrolde, Hürü Bayram'ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi. Hürü Bayram'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA
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