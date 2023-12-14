Kayseri\'de kavga sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

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Kürsüde kalp krizi geçiren Bitmez'e yerdeyken saydıran AK Partili Özlem Zengin, başsağlığı mesajı yayınladı•
Kayseri'de kavga ettiği kardeşlerden birini bıçakla öldürdüğü, diğerini yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı adliyeye götürüldü.
Osmanlı Mahallesi Canıtez Sokak'ta dün çıkan kavgada, aralarında husumet bulunan S.D'yi bıçakla öldürdüğü, kardeşi R.D'yi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan R.İ'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.
S.D'nin cenazesi ise Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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