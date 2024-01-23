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Kayseri'de kaybolan tıp fakültesi öğrencisinin ölümüyle ilgili takipsizlik kararı verildi - Son Dakika
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Kayseri'de kaybolan tıp fakültesi öğrencisinin ölümüyle ilgili takipsizlik kararı verildi

Kayseri'de kaybolduktan 13 gün sonra dere yatağında cesedi bulunan tıp fakültesi öğrencisi Enes Ahmet Tekin'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Tekin'in intihara yönlendirildiğine ya da yardım ettiğine dair delil bulunamadığı ve herhangi bir suç unsuru neticesinde vefat ettiğine dair delil elde edilemediği gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Kayseri\'de kaybolan tıp fakültesi öğrencisinin ölümüyle ilgili takipsizlik kararı verildi
23.01.2024 - 10:36,
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KAYSERİ'de kaybolduktan 13 gün sonra viyadüğün altındaki dere yatağında cesedi bulunan tıp fakültesi öğrencisi Enes Ahmet Tekin'in (25) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Tekin'in herhangi bir kişi tarafından intihara yönlendirildiğine ya da yardım ettiğine dair maddi bir delilin tespit edilemediği, ölenin herhangi bir suç ya da suç unsuru neticesinde vefat ettiğine dair delil elde edilemediği gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Talas ilçesinde oturan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Enes Ahmet Tekin, geçen yıl 21 Temmuz'da annesi ile hastaneye gitti. Annesinin yanından, 'Lavaboya gidiyorum' diyerek ayrılan Tekin'den bir daha haber alınamadı. Hayatından endişe eden ailesi, durumu polise bildirdi. Polis arama çalışması başlatırken; basına konuşan aile, Enes Ahmet Tekin'in tıp fakültesini istemediğini, sırf kendilerini kırmamak için bölüme devam ettiğini belirterek, oğullarının eve dönmesi için çağrıda bulundu. Ancak polis ekipleri, 13 gün sonra Tavlusun Mahallesi Derevenk Viyadüğü'nün altındaki dere yatağında Ahmet Enes Tekin'in cesedini buldu. Kayseri Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Tekin'in cenazesi, Kocasinan ilçesine bağlı Amarat Mahallesi'nde Evliya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, kaybolduktan 13 gün sonra cesedi bulunan Enes Ahmet Tekin'in, bir suç ya da suç unsuru sonucu ölme ihtimaline karşı, 'başkasını intihara yönlendirme' ve 'yardım etme'  suçlarından yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak takipsizlik kararı verdi. Savcılık, Enes Ahmet Tekin'in ailesinin 31 Temmuz 2023'de, ölen Tekin'in bilgisayarında intiharla ilgili bilgileri gördüklerini beyan ettiklerinin tespit edildiği, dosya kapsamında yapılan incelemede, Tekin'in herhangi bir kişi tarafından intihara yönlendirildiğine ya da yardım ettiğine dair maddi bir delilin tespit edilemediği, ölenin herhangi bir suç ya da suç unsuru neticesinde vefat ettiğine dair delil elde edilemediği gerekçeleriyle faili meçhul şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

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SON DAKİKA: Kayseri'de kaybolan tıp fakültesi öğrencisinin ölümüyle ilgili takipsizlik kararı verildi - Son Dakika
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